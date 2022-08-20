В Москве продают натюрморт с гамбургерами из «Макдоналдса»

Продавец предлагает выкупить написанный маслом холст размером 40 на 30 сантиметров, на котором изображены несколько позиций из меню ушедшего из России «Макдоналдса». Фото: avito.ru

На торговой площадке «Авито» было опубликовано объявление о продаже необычной, в текущих реалиях, картины.

Продавец предлагает выкупить написанный маслом холст размером 40 на 30 сантиметров, на котором изображены несколько позиций из меню ушедшего из России «Макдоналдса».

На картине изображены бургер, картошка фри, наггетсы в знаковой коробке и пластиковый стаканчик с логотипом американского фас-фуда. Информации в объявлении мало, но указано что картина новая, и забрать её предлагают с 1-ой Тверской-Ямской улицы. В случае, если товар покупателю не подойдёт, продавец обязуется вернуть 4 тыс. рублей, которые он просит за шедевр живописи санкционной эпохи.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в одном из пабликов во «ВКонтакте» выложили объявление об аренде антресоли в квартире, как полноценного «слипбокса». Антресоль переоборудовали под спальное место с мягким полом, освещением, настенными часами и полочками для вещей. Стоимость такого удовольствия в Москве составила 7,9 тыс. рублей за 3 на 1,5 метра площади.