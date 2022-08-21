После взрыва автомобиля Дарьи Дугиной часть Можайского и Звенигородского шоссе оцеплена

Часть Можайского шоссе оцеплена после взрыва автомобиля 29-летней журналистки Дарьи Дугиной Фото: Александр РОГОЗА

После взрыва автомобиля 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского политолога и философа Александра Дугина, оцеплена часть Можайского шоссе (примерно 45-й километр). Кроме того, перекрыт выезд со Звенигородского на Можайское шоссе, сообщает источник KP.RU.

Напомним, в субботу вечером девушка погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. В этот день Дугины находились в усадьбе Захарово в Одинцовском городском округе на фестивале «Традиция». Примерно в 21:00 на разных автомобилях они направились в Москву. Дарья Дугина проехала порядка двух километров по Звенигородскому шоссе, повернула на Можайское – в этот момент машина взорвалась. Внедорожник унесло на встречную полосу, после этого машина врезалась в забор частного дома. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщал KP.RU, изначально сообщалось, что Дарья Дугина ехала в автомобиле отца. Однако сгоревшее авто Toyota Land Cruiser принадлежит ей. Отец девушки покинул мероприятие на другой машине.