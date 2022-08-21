Около 6 тысяч пар поженились летом на выездных площадках в Москве

В Москве за лето уже около шести тысяч пар заключили брак на выездных площадках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве за лето уже около шести тысяч пар заключили брак на выездных площадках. По сравнению с летом 2021 года популярность необычных локаций увеличилась вдвое – более чем на 50%, сообщается на сайте столичной мэрии.

Для влюбленных доступно свыше 30 выездных локаций, например, башни Москва-Сити, усадьбы, парки, стадионы, Северный речной вокзал и прочее.

Самая необычная площадка для церемонии бракосочетания – станция метро «Маяковская». В ночь с 20 на 21 на ней поженились сразу три пары. При этом с июля по август на станции связли себя узами брака десять пар. Регистрация в подземке проходит ночью – с 02:00 до 04:00. Сотрудники мосметро вручают молодоженам набор с бокалами для шампанского, фотоальбом, скретч-карты и мозаику для составления фотографии.

В следующий раз на станции «Маяковская» влюбленные смогут пожениться 2 октября, на эту дату места уже заняты. Подать заявления можно на 20 ноября и 11 декабря.

Ранее KP.RU сообщал, что свыше 1,5 тысячи пар планируют заключить брак в Москве в День города. Для них будут доступны 18 выездных площадок.