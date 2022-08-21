Стало известно, когда рассеется смог в Москве

Вильфанд спрогнозировал снижение концентрации смога в Москве после 24 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве и Московской области снизится концентрация смогу в воздухе. Уже несколько дней в столице ощущается запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирских областях.

Ситуация изменится к среде, 24 августа. Сейчас ветер гонит воздушные массы с юго-востока, как раз со стороны пожаров. Но вскоре направление переменится.

- Начиная со среды ветер будет все больше приходить с юга, а значит можно ждать улучшения ситуации в Московской области, - сказал Вильфанд интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В настоящий момент концентрация загрязняющих веществ не превышает допустимых.

- Дискомфорт может ощущаться, но опасности нет, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в Рязанской и Владимирской областях. Задействовано больше 600 человек. Также задействованы шесть вертолетов и 120 единиц техники, сообщает РИАМО.

Специалисты зафиксировали в столице снижение концентрации взвешенных частиц в воздухе, пришедшие в город из районов, в которых действуют природные пожары. Показатели в 5 раз ниже максимально допустимых, сообщает "Москва 24".