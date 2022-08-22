Мужчины угнали с охраняемой стоянки в Москве Mercedes стоимостью 6 млн рублей

Преступление было раскрыто за несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобиль Mercedes стоимостью около 6 млн рублей похитили с охраняемой стоянки на проспекте Вернадского, но уже через несколько часов полицейские раскрыли угон, сообщает МВД Медиа.

Патруль остановил похожую на похищенную машину на улице Поляны, и вскоре выяснилось, что угнали именно ее.

- За рулем находился 32-летний житель Москвы. Документов на машину у него не имелось, и мужчину доставили в отдел полиции, - уточняется в сообщении.

Вскоре поймали и его подельников. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 29 до 37 лет. Выяснилось, что автомобиль привлек их внимание тем, что несколько дней подряд оставался без выезда на парковке. Похищая люксовую иномарку, преступники рассчитывали ее продать.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Всем задержанным предъявлено обвинение. Троих из них решили арестовать, а одного отпустили под подписку о невыезде.