Большой концерт ко Дню флага: «Чайф», «7Б», «Земляне», «Серьга» и другие выступят на Поклонной горе

«22 августа в России в 29-й раз отметят День государственного флага. В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «СерьГа», Uma2rman и другие», - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начало концерта в 17:00.

Праздничные мероприятия ко Дню флага России подготовили также столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети «Москино» и дома культуры.