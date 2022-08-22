Владимир Филиппов - о «Московском долголетии»: «Мы выиграли конкуренцию у дивана и телевизора»

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Фото: Олеся ЗУЙКО

На летней эстраде Екатерининского парка в Москве состоялось ток-шоу «Гордость «Московского долголетия», в котором приняли участие более двадцати самых неординарных участника проекта - актеры, танцоры, художники, поэты и многие другие яркие личности. Да, все в почтенном возрасте. Уникальность этих людей в том, что многие из них узнали о своих талантах уже на пенсии, приняв участие в проектах «Московского долголетия».

Что ждать нового от проекта? Рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

- Владимир Эдуардович, как впечатления от ток-шоу?

- Мы перед стартом осенне-зимнего сезона подводим итоги того, что было сделано в проекте за весну-лето 2022 года. Чествуем простых московских пенсионеров, которые до прихода в «Московское долголетие» жили совершенно другой жизнью. Кто-то не рисовал, но мечтал об этом; не писал стихов; не умел танцевать. А сейчас они не просто разучили базовые движения или технологии вокала, а своего рода знаменитости. Люди публикуют свои сборники стихов, у них есть свой фан-клуб.

Формат мероприятия «Гордость «Московского долголетия» направлен на то, чтобы, смотря на них, пенсионеры, которые еще не пришли в проект скорее сделали самый сложный первый шаг - записались в проект. Чтобы они перестали быть узниками своей квартиры. Мы показываем все разнообразие возможностей, которые предоставляет Москва. В любом районе города любой московский пенсионер совершенно бесплатно может найти себе одно, три, пять занятия по душе. Становиться интересным и самим себе, и своим близким. Находить новых друзей. За их свободное время мы, как проект, выиграли конкуренцию у дивана и телевизора.

- Насколько сложно привлечь в проект людей старшего возраста?

- Сложно оценить. И до старта «Московского долголетия» в марте 2018 года у пенсионеров Москвы особых ограничений не было: 81 дом культуры, все двери открыты... На занятия приходило 7 тысяч пенсионеров. Казалось, что нет спроса.

Но когда Сергей Семенович Собянин и Анастасия Владимировна Ракова организовали «Московское долголетие», количество представителей старшего поколения, которые регулярно участвуют в тех или иных активностях, увеличилось практически в 37 раз. По сути, проект «Московское долголетие» - это социальная технология, которая формирует спрос предложением, а не наоборот. Даже сейчас, в августе, когда спад активности и везде каникулы, у нас больше 150 тысяч участников, которые ходят минимум на одно занятие хотя бы раз в неделю. Мы рассчитываем, что с началом осенне-зимнего сезона мы вернемся к допандемийным цифрам - больше 215 тысяч уникальных московских пенсионеров. И дальше будем расти, чтобы все больше москвичей присоединялись к проекту и жили интересной жизнью.

- «Московское долголетие» постоянно развивается. Чем удивите в новом сезоне?

- Видим, что есть запрос на грамотность XXI века – финансовую и правовую. Причина в том, что активизируются разные мошенники. Как не стать жертвой недобросовестных «благодетелей» - на курсах «Московского долголетия» одно из растущих по популярности направлений. Мы его усилим.

Второе направление – психологическая грамотность. Мы многие годы недооценивали важность умения выстраивать коммуникации внутри семьи, с коллегами, с дальними родственниками. Агрессивная информационная среда иногда заводит человека, он чувствует тревожность, но часто даже не может понять, из-за чего это происходит. Особенно в старшем возрасте это может отрицательно влиять на состояние физического здоровья.

Ну и во всех московских парках, в зеленых зонах, где зимой будут залиты катки, мы готовим секции по конькам и лыжам. Кто-то скажет: ну, если люди десятилетия не вставали, поскользнутся, сломают ногу… Но и медики, и ученые, и наш эксперимент говорит о том, что это позволяет тело держать в тонусе, дарит хорошие эмоции, интересные знакомства и впечатления. Коньки, лыжи, грамотность психологическая и финансовая – это будет трендом сезона осень-зима 2022 года.