Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9 тысяч человек

Смог, на который жалуются москвичи, будет уменьшаться по мере того, как будут ликвидированы пожары в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число специалистов, занятых на тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличено до 9 тысяч человек. Об этом 22 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы отправился в регион вместе с заместителем главы МЧС Ильей Денисовым.

- По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тысяч человек, – рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что, несмотря на все прилагаемые спасателями усилия, пожары в Рязанской области продолжают разгораться. Специалисты фиксируют верховые пожары, к очагам возгорания которых трудно подобраться. Для того, чтобы ограничить их распространение и затем потушить огонь, к месту ЧП направлены 200 единиц спецтехники. В тушении принимает участие авиация, в том числе вертолеты.

Сергей Собянин отметил, что смог, на который жалуются москвичи, будет уменьшаться по мере того, как будут ликвидированы пожары в Рязанской области. Сейчас главным приоритетом МЧС остается спасение местных деревень от подступающего огня.

- Очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, - подчеркнул мэр Москвы. - Сегодня облетали на вертолете, огонь буквально в 1–2 километрах. При верховом пожаре это буквально считанные минуты до домов.

С лесными пожарами в Рязанской области борются с 7 августа. По данным на воскресенье, 21 августа, площадь активных природных пожаров в регионе составляет около 160 га, всего огнем пройдено около 8,6 тысяч га. По словам представителей областного МЧС, ситуация остается нестабильной. Положение может измениться в любой момент из-за смены погоды. Режим ЧС из-за пожаров введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах области, а также в Окском заповеднике. Местные власти сообщают об эвакуации нескольких сел. В спасательной операции специалистам МЧС помогает Москва, направившая для тушения огня в Рязанскую область своих пожарных и спецтехнику.

Из-за пожаров в соседнем регионе дым и смог появились в российской столице. Особенно запах гари чувствуется в южных районах Москвы. При этом утром москвичи ощущают его сильнее, чем ночью. Вечером 21 августа содержание взвешенных частиц в воздухе города снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами того же дня. Синоптики считают, что смог продержится в Москве до конца этой рабочей недели.