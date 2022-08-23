Ефимов: В Москве построен завод по выпуску деталей для автомобилей

Объемы планируемой продукции завода позволят обеспечить высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей в России Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сделано в Москве. Скоро так будем говорить о выпущенных в столице на новом заводе деталях для автомобилей. Его построила в районе Бирюлево Западное компания «Альфа Автоматив Техноложиз». Уже получено и разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, масштаб производства и наработанный инженерный опыт инвестора обеспечат выпуск свыше 150 видов штампованных деталей. Их можно будет использовать для более чем 250 тысяч комплектов легковых авто в год.

«Землю под создание производственного комплекса общей площадью 36,6 тысячи квадратных метров выделили без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, - отметил заммэра. - Объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей».

По его словам, объемы планируемой продукции завода позволят обеспечить высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей в России. К тому же благодаря проекту в столице продолжит работу современное производство на 330 сотрудников. Предприятие является одним из основных производителей автокомпонентов для АО «АвтоВАЗ» и может стать важным партнером нового завода «Москвич».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные власти полностью сопровождали проект на каждом его этапе, начиная от выбора площадки и заканчивая вводом готового завода в эксплуатацию. Инвестор имеет статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), присвоенный ему в 2019 году правительством города, и пользуется существенными налоговыми льготами.

«Например, для таких объектов почти на четверть снижается региональная налоговая нагрузка, - уточнил глава ведомства. - Налог на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17 процентов, налог на имущество обнуляется, ставка арендной платы – менее одного процента от начисленной».

КОМУ ПОЛОЖЕН СТАТУС ИПП

Его могут получить проекты, которые позволяют создавать с нуля или модернизировать:

- промпроизводства;

- промкомплексы;

- технопарки;

- индустриальные парки.

Кроме того, ИПП полагается:

- при строительстве сооружений в сферах образования, культуры, искусства, соцобслуживания жителей;

- проектам, выполняемым по концессиям и соглашениям о ГЧП (государственно-частном партнерстве).

Статус ИПП присваивается на десять лет. Далее его нужно подтверждать каждый год, но с марта 2022-го по решению мэра Москвы Сергея Собянина все специальные статусы на этот год продлены автоматически. То есть компании, вкладывающие инвестиции в город, продолжают пользоваться положенными им льготами без обязательного их «закрепления». Такая мера поддержки бизнеса входит в антикризисный пакет, утверждённый столичными властями. Желающие направить заявку на получение статуса ИПП могут все оформить на Инвестиционном портале Москвы.