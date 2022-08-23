Эколог заявил, что смог и гарь останутся в Москве до начала сентябрьских дождей Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько дней в Москве ощущается запах гари. Он добрался до столицы из соседних Рязанской и Владимирской областей, где бушуют лесные пожары. Эколог Роман Пукалов оценил ситуацию в центральной части страны.

Он отмечает, что жители столицы будут ощущать запах гари еще как минимум четыре дня и обеспечит это юго-восточный ветер, который тянет на Москву смог.

- Только в ночь с четверга на пятницу направление поменяется. И 26 августа можно ждать абсолютно чистое небо, - говорит «Москве 24» эколог.

А вот прогнозировать, что запах гари уйдет из столицы уйдет надолго – пока слишком рано. По мере возвращения ветра, смог снова и снова будет возвращаться в Москву. Ситуация сможет повторяться до тех пор, пока пожары не будут локализованы.

- Нам нужны сентябрьские дожди, которые прольют торфяники, чтобы все это потушить. Они могут тлеть долго. Поэтому, возможно, запах гари и смог периодически будут возвращаться, - заключил эксперт.

О даже если смог и гарь будут ощущаться в столице еще некоторое время, об экологической катастрофе речи не идет. Эколог отметил, что задымление не сильное.

В свою очередь завотделением восстановительного лечения Видновской больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская рассказала, как снизить негативное влияние смога на организм.

В продуктах горения содержится большой объем диоксида серы, солей свинца, что оказывает токсическое воздействие на организм. Особенно смог вреден для детей, пожилых людей и беременных женщин, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем временем, на борьбу с лесными пожарами брошены спасатели из разных регионов страны. Сотрудники МЧС оказались в огненной ловушке в Рязанской области, где сейчас бушуют лесные пожары. Их автомобиль въехал в стену огня, однако спасатели смогли благополучно выбраться, сообщает телеканал "360".