Эколог заявил, что смог и гарь останутся в Москве до начала сентябрьских дождей
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вот уже несколько дней в Москве ощущается запах гари. Он добрался до столицы из соседних Рязанской и Владимирской областей, где бушуют лесные пожары. Эколог Роман Пукалов оценил ситуацию в центральной части страны.
Он отмечает, что жители столицы будут ощущать запах гари еще как минимум четыре дня и обеспечит это юго-восточный ветер, который тянет на Москву смог.
- Только в ночь с четверга на пятницу направление поменяется. И 26 августа можно ждать абсолютно чистое небо, - говорит «Москве 24» эколог.
А вот прогнозировать, что запах гари уйдет из столицы уйдет надолго – пока слишком рано. По мере возвращения ветра, смог снова и снова будет возвращаться в Москву. Ситуация сможет повторяться до тех пор, пока пожары не будут локализованы.
- Нам нужны сентябрьские дожди, которые прольют торфяники, чтобы все это потушить. Они могут тлеть долго. Поэтому, возможно, запах гари и смог периодически будут возвращаться, - заключил эксперт.
О даже если смог и гарь будут ощущаться в столице еще некоторое время, об экологической катастрофе речи не идет. Эколог отметил, что задымление не сильное.
В свою очередь завотделением восстановительного лечения Видновской больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская рассказала, как снизить негативное влияние смога на организм.
В продуктах горения содержится большой объем диоксида серы, солей свинца, что оказывает токсическое воздействие на организм. Особенно смог вреден для детей, пожилых людей и беременных женщин, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Тем временем, на борьбу с лесными пожарами брошены спасатели из разных регионов страны. Сотрудники МЧС оказались в огненной ловушке в Рязанской области, где сейчас бушуют лесные пожары. Их автомобиль въехал в стену огня, однако спасатели смогли благополучно выбраться, сообщает телеканал "360".