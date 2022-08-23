Власти Москвы назвали три линии метро, на которых в сентября поставят быстрые турникеты

Благодаря новым турникетам сократятся очереди на вход на станции в час пик Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сентября на всех станциях трех линий московского метро - Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой - начнут работать новые, более быстрые турникеты, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Они будут считывать информацию по банковским картам или системе FacePay в два раза быстрее, чем действующие сейчас устройства. Это позволит сократить очереди на входе на станции в час пик.

Новые турникеты оборудованы и считывателем QR-кодов. У них более заметный экран с яркой обводкой и цветовой подложкой, а также крупный шрифт - новички в подземке смогут сориентироваться с оплатой быстрее, чем при использовании старых устройств.

- В рамках нацпроекта “Цифровая экономика”, утвержденного президентом РФ, внедряем в транспортную инфраструктуру российские технологии и решения. Новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в оставшиеся до конца 2022 года месяцы на всех станциях метро старые турникеты заменят на те, что принимают банковские карты.

Обновлять систему турникетов будут постепенно, никаких ограничений на вход или выход пассажиров со станции вводить не планируется.