На 83-м км МКАД затруднено движение из-за аварии с такси и пострадавшим. Фото: Департамент по делам ГО, ЧС и ПБ города Москвы

В Москве на внешней стороне 83-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 23 августа произошла авария с участием автомобиля такси, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

На представленных кадрах видно, как водитель такси на высокой скорости влетает в стоящие на трассе автомобили и сбивает человека. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы города. Движение на участке затруднено. Для проезда открыт правый ряд и съезд на Дмитровское шоссе.

По информации столичных спасателей, в аварии пострадало несколько человек. С места ДТП на вертолете Московского авиацентра в больницу эвакуировали таксиста. На борту мужчину сопровождали медики территориального центра медицины катастроф города Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что пять машин столкнулись на внутренней стороне МКАД в Москве. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Проезжая часть освобождена.