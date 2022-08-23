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Общество23 августа 2022 13:21

Порядка тысячи человек обеспечат безопасность фестиваля «Спасская башня» в Москве

Праздничное мероприятие пройдет с 26 по 4 августа 2022 года
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве около тысячи человек обеспечат безопасность на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»

В Москве около тысячи человек обеспечат безопасность на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве около тысячи человек обеспечат безопасность на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет с 26 августа по 4 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так, в дни фестиваля за порядком будут следить около 600 сотрудников полиции и росгвардейцев, а также более 400 представителей частных охранных организаций.

На площадку мероприятия не запустят граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также людей с оружием и с острыми, колющими и режущими предметами. Также запрещено проносить напитки в стеклянной таре, крупногабаритные предметы и еду в твердой упаковке.

«Рекомендуем всем желающим принять участие в фестивальной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами», — отметили в департаменте.

На фестивале «Спасская башня» гости могут насладиться музыкальными композициями военной, классической, народной и эстрадной направленности. Жителей и гостей столицы также ждут танцевальные шоу, выступление с оружием, сопровождающееся пиротехническими и лазерными эффектами. Участие в фестивале примут свыше 56 стран.