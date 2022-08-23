Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу из‑за аномальной жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы из-за установления в городе аномальной жары. Политик призвал горожан в предстоящие жаркие дни должны беречь свое здоровье и не находиться на улице без острой необходимости.

- В ближайшие дни температура воздуха в Москве будет превышать 30 градусов. Врачи советуют не выходить на улицу в такой зной без необходимости. в частности, это касается людей старшего возраста и граждан с хроническими заболеваниями, - заявил глава города. Об этом пишет РИАМО.

Собянин также напомнил, что спастись от жары горожане могут в комнатах прохлады центров "Московское долголетие" и в центрах соцобслуживания.

- Всего в городе больше 160 помещений ... В комнатах есть кондиционеры и кулеры с питьевой водой, - отметил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что в июле этого года власти Москвы просили жителей города не выходить на улицу из-за "залпового ливня" и штормового ветра. В городе из-за непогоды оказались повреждены некоторые конструкции и повалены деревья.