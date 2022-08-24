Бросался рюкзаком в поезд: суд назначил штраф молодому человеку, устроившему ссору с девушкой на «Баррикадной»

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Суд признал нарушителя виновным в вандализме на станции метро «Баррикадная». Инцидент произошел в июне этого года. Как сообщили в Московском метрополитене, ему назначили штраф 15 000 рублей.

- Такое поведение в транспорте недопустимо, оно угрожает пассажирам, имуществу, и, конечно, имеет последствия, - рассказали в Московском метрополитене.

В тот день молодой человек с девушкой ожидали поезд на станции метро «Баррикадная», у них разгорелся конфликт, который перерос в агрессивное поведение. Парень стал бросать свой рюкзак в стену и в прибывший поезд. Разбил рукой зеркало на платформе, в которое смотрят машинисты из кабины. Сумма ущерба — 20 970 рублей. Нарушитель уже возместил его.

Молодого человека задержали сотрудники УВД на метрополитене. Уголовное дело рассматривалось по статье «Вандализм» (часть 2 статьи 214 УК РФ). За свое агрессивное поведение в общественном месте молодой человек получил штраф - 15 000 рублей.