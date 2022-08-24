Горит склад автозапчастей на рынке в Сигнальном проезде на севере Москвы

Автосервис загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы. Фото: Пресс-служба МЧС России

На севере Москвы на территории рынка в Сигнальном проезде загорелся склад с автозапчастями, возгорание произошло на третьем этаже, сообщает источник KP.RU.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб города, сюда же направили бригаду скорой помощи. Спасатели вытащили из горящего здания одного человека. Площадь пожара стремительно растет - на данный момент она составляет 800 кв. метров.

На представленных кадрах видно, что из автосервиса валит густой черный дым. Территория перекрыта. Причины и обстоятельства пожара в складском здании выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что на Бутырском Валу в Москве сгорела квартира, расположенная на девятом этаже. Одного человека передали медикам, огонь полностью ликвидировали. Движение в сторону Третьего транспортного кольца было сильно затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.