Семь человек получили травмы в драке со стрельбой на севере Москвы

Массовая драка произошла на севере Москвы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали семь человек, их госпитализировали в медучреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Сообщение о конфликте на севере столицы поступило в дежурную часть 24 августа примерно в 21:30. На место прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что между мужчинами произошел бытовой конфликт, который перерос в потасовку. Семь человек получили телесные повреждения, медики скорой помощи доставили их в медучреждение.

Более десяти участников драки доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, а также ищут остальных нарушителей.

По информации источника из правоохранительных органов, в ходе потасовки была стрельба. Устанавливается, кто и из какого оружия производил выстрелы.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека пострадали в драке между приезжими у кафе в Подмосковье. Один из участников конфликта задержан.