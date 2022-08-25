Более 2 килограммов героина изъяли у наркокурьеров в Москве

В Москве у трех граждан нашли 2 кг героина. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На северо-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотического вещества – героина. Из автомобиля злоумышленников изъяли более двух килограммов наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным ведомства, оперативники остановили автомобиль «Шкода Рапид» с предполагаемыми наркокурьерами на Проспекте Мира. В салоне машины находилось трое приезжих мужчин: 31-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 30 лет и 41 года. В ходе осмотра в транспортном средстве нашли два свертка с неизвестным веществом, их изъяли и отправили на исследование. Выяснилось, что внутри содержится героин. Мужчины планировали продать наркотик через «тайники-закладки».

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу. Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет либо пожизненное заключение.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину с килограммом кокаина задержали на трассе под Каширой. Сверток с порошком наркокурьер переводил в рюкзаке. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ.