Где пассажирам аэроэкспрессов раздают питьевую воду 25 августа в Москве

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Компания «Аэроэкспресс», занимающаяся перевозкой пассажиров от станций метро Москвы к аэропортам, начала раздавать бутилированную воду из-за жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Воду раздают пассажирам экспресс-автобусов, следующих от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево, и от станции «Домодедовская» до аэропорта Домодедово. Бутылки с водой выдаются бесплатно, но начинают их раздавать только после полудня, когда солнечная активность над Москвой наиболее сильна.

Врачи рекомендуют надевать одежду светлых тонов, носить головные уборы и избегать долгого нахождения на солнце. В период с полудня до 18:00 постарайтесь поменьше выходить на улицу, а лучше вовсе оставайтесь в хорошо проветриваемом или оборудованном кондиционерами помещении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 5 августа в Москве начали массовую раздачу бутилированной воды. Помимо станций метро, охлаждающую воду стали раздавать и в экспресс-автобусах. По сообщению компании «Аэроэкспресс», тогда в их транспорте было роздано более 6 тысяч бутылок с водой.