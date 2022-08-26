Синоптик Тишковец: сухие грозы пройдут в Москве 26 августа 2022 года

Аномально жаркая погода сохранится в столице до конца августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 августа в столице ожидается солнечная, аномально жаркая погода с высокой температурой воздуха, которая к середине дня превысит климатическую норму на 12 градусов, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что атмосферное давление будет высоким и составит 753 мм ртутного столба. Осадков синоптик не прогнозирует.

- В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться западной периферией антициклона. Поэтому сохранится переменная облачность, хотя с 70% вероятностью кое-где возможны сухие грозы, - добавил Евгений Тишковец.

Максимальная температура воздуха в столице окажется на уровне +31...+33 градусов. Все это будет сопровождаться небольшим юго-восточным ветром, дующим со скоростью 3-8 метров в секунду.

По прогнозу Росгидрометцентра, похожая погода сохранится 27 и 28 августа. В ночь на 27 августа температура опустится до +16...+18 градусов.