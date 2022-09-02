Собянин рассказал о работе московской карты «Тройка» в Луганске

Московская карта "Тройка" теперь работает и в Луганске Фото: Андрей АБРАМОВ

Транспортная карта "Тройка", изначально использовавшаяся для оплаты проезда на общественном транспорте Москвы, теперь работает и в Луганске. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на выступление мэра столицы Сергея Собянина на просветительском марафоне "Знание".

Как заявляет мэр Москвы, карту "Тройка" подключили к оплате проезда в Луганске 1 сентября. Также чиновник напомнил о том, что московскую карту уже переняли десятки других регионов Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщал о том, что власти РФ активно занимаются выпуском персонализированных карт "Тройка", в которых используются только российские чипы, чтобы избежать закупок западных технологий. Персональные карты также позволяют составить собственный дизайн "Тройки" под себя, нанести на нее по желанию фотографию, фон, выбрать шрифты и цвета.