Сын ведущего всемирно известного кулинарного шоу предположительно покончил с собой в Москве

Язамир Готта Фото: социальные сети

В Москве при неизвестных обстоятельствах погиб сын известного российско-американского телепродюсера Язамира Готта. Молодому человеку, тело которого нашли на юго-западе Москвы под окнами жилого дома на улице Обухова в ночь с 1 на 2 сентября, исполнилось всего 20 лет.

В причинах смерти юноши сейчас разбираются правоохранители. По одной из предварительных версий, молодой человек покончил с собой, пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, официальных комментариев пока нет.

Напомним, Язамир Готта, отец погибшего в Москве парня, в нулевых был известен благодаря кулинарному шоу. В рамках съемок вместе с шеф-поваром Энтони Бурденом он путешествовал по всему свету. Один из эпизодов шоу был снят в Санкт-Петербурге. В этой серии они пробовали простую русскую еду и водку.

Ранее KP.Ru сообщал, что председатель совета директоров «Лукойл» Равиль Маганов погиб, выпав из окна шестого этажа больницы в Москве. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды», Маганов поступил в больницу с жалобами на сердце.