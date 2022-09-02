Названа средняя зарплата, необходимая для покупки в ипотеку квартиры в Москве

При покупке жилья за 15 млн рублей с кредитом, рассчитанным на 20 лет, понадобится зарплата не менее 159,9 тысячи рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чтобы купить квартиру в Москве за 15 млн рублей с использованием рассчитанной на 20 лет ипотеки с рыночной ставкой, понадобится работа с ежемесячной зарплатой не менее 159,9 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Est-a-Tet. Представители этой компании взяли средние показатели для расчета, проанализировали условия выдачи ипотеки и, используя ипотечный калькулятор «Сбера», произвели расчеты минимально необходимой для новоселья зарплаты.

Представители агентства производили расчеты с условием того, что первоначальный взнос составит пятую часть от стоимости покупки (то есть 3 млн рублей) и он уже внесен клиентом. Таким образом, объем кредита составит 12 млн рублей.

Рыночная ипотечная ставка в том же «Сбере» составит 10,9% при соблюдении некоторых условий, а ежемесячный платеж достигнет 123 тысяч рублей. С учетом условий выдачи кредита одинокому заемщику придется зарабатывать не менее 159,9 тысячи рублей каждый месяц.

Если же платеж будет поделен между супругами или другими членами семьи, хватит и менее высокой зарплаты.

По программе господдержки ставка кредита может значительно снизиться. Для расчета агентство использовало показатель в 6,7%. Тогда ежемесячный платеж составит порядка 90,8 тысячи рублей, а необходимая в таком случае минимальная зарплата - 118,1 тысячи рублей.