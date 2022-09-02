Сергей Собянин: Московскую электронную школу начнут использовать во всех школах России

На базе МЭШ была создана крупнейшая электронная образовательная библиотека России.

Инструменты Московской электронной школы будут использоваться для создания федеральной системы «Моя школа». Соглашение о сотрудничестве в этой сфере 2 сентября подписали мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня вместе с министерством цифрового развития, министерством просвещения мы подписываем соглашение, которое позволит наработки Московской электронной школы, электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны. Поручение президента по этому поводу даст новый толчок для улучшения качества образования», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что на базе МЭШ была создана крупнейшая электронная образовательная библиотека России. В нее загружено более 1,7 миллиона единиц учебного контента. Преподавателям доступны интерактивные приложения, сценарии ведения уроков, видеролики занятий, виртуальные лаборатории, различные тесты, электронные учебные пособия, художественные книги, онлайн-тесты для самоподготовки по всем предметам программы средней школы.

По словам Сергея Кравцова, московская система образования является одной из лучших в мире. Это подтверждают многочисленные международные исследования и мировые рейтинги. Министр просвещения РФ подчеркнул, что наработанный столицей опыт нужно максимально использовать и в других регионах. Интеграция Московской электронной школы с федеральной системой «Моя школа» поможет повысить качество образования во всех регионах России.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что внедрение федеральных образовательных цифровых сервисов не является обязательным. Регионы будут сами принимать решение, станут ли они использовать в школах эту систему. Если регион готов самостоятельно разрабатывать и внедрять собственные образовательные инструменты с соблюдением всех федеральных требований и стандартов, такая возможность у него будет. Глава Минцифры при этом отметил, что не у всех регионов есть технические, кадровые и финансовые возможности внедрять цифровые инновации в образование с такой скоростью и эффективностью, с какой это делают в столице.

Напомним, проект «Московская электронная школа» (МЭШ) стартовал в столице в 2016-2017 учебном году. Образовательной платформой с полноценным учебно-методическим контентом сегодня пользуются миллионы москвичей – педагоги, ученики и их родители. МЭШ позволяет школьникам и учителям вести электронные дневники, в которых записываются оценки, расписание, домашнее задание. Основными сервисами МЭШ являются электронный журнал, электронный дневник, портфолио учащегося и «Москвёнок». Все эти программы могут использоваться в том числе и с мобильных устройств.