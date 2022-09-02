Политолог: 60% москвичей планируют голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

В Москве прошел круглый стол Фонда развития гражданского общества. Его участники обсудили ход кампании и прогноз результатов на предстоящих выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в столице.

«В рамках проведения выборов стоит упомянуть момент, который при общении с партиями вызывает вопросы, поскольку инструмент новый. На участках у избирателей появляется дополнительная возможность, они могут предоставлять паспорт не в руки председателя или сотруднику комиссии, а прикладывать к специальному сканеру, поскольку МГИКом организован так называемый электронный регистр избирателей, где содержатся актуальные данные об избирателях, которые в режиме реального времени нам позволяют избежать человеческих ошибок, в том числе, которые раньше достаточно регулярно наблюдались - с полными однофамильцами, с близнецами, с попытками двойного голосования. Все эти факторы устранены. Повторюсь, что это дополнительная опция, если избиратель привык голосовать традиционно, предъявляя паспорт и расписываясь в бумажной книге, все эти элементы процедуры голосования остались, но есть некое развитие, дополнительная опция, которая, как мне кажется, хорошо себя покажет», - заявил политический аналитик Александр Асафов во время круглого стола.

Политолог напомнил, что в ходе предстоящих выборов будет организовано дистанционное электронное голосование. И его результаты будут значительно отличаться между политическими партиями из-за их позиции относительно ДЭГ.

«Отдельно стоит упомянуть об отношении партий к различным способам голосования. Мы видим, что у некоторых политических субъектов позиция однозначная, они остаются приверженными голосованию на участках, критикуя дистанционное электронное голосование, правда не всегда содержательно, но считают это частью своей политической позиции для избирателей. И, конечно, здесь они попадают в ловушку, поскольку если посмотреть на цифры, количество людей, пользующихся городскими и федеральными электронными сервисами, которые показывают готовность голосовать электронно, то их готовность голосовать за «Единую Россию» значительно выше, чем тех людей, которые в этом формате будут голосовать за другие политические силы, в том числе призывающие не голосовать электронно», - подчеркнул Александр Асафов.

По его мнению в ходе досрочного электронного голосования ожидается, что преимущество будет за представителями «Единой России».

«Скорее всего в ДЭГ мы получим однородное голосование преимущественно за кандидатов от «Единой России», это связано, в том числе, и с доверием вектора развития города, который выбран властью и прямо ассоциируется с «Единой Россией». А что касается участков, учитывая общее оппозиционное разноголосие, я имею ввиду и парламентскую оппозицию, и непарламентскую оппозицию, и ряд самовыдвиженцев, которые говорят, что надо голосовать, придя на участки. Из этого я могу сделать вывод, что картина по голосованию на участках будет разная, с разными цифрами по кандидатам от той же «Единой России». Это связано и с локальным активизмом, и с прохождением сигналов по различным каналам коммуникации от различных политических сил, и от действий самих кандидатов. По цифрам мы увидим разную картину на участках, я думаю, что на основании социологии в ДЭГ кандидаты от «Единой России» будут получать более 50% с однородной картиной по городу, а на участках для обычного голосования, с учетом прилагаемых усилий рядом политических сил, эта цифра будет колебаться от 13% до 30%», - заявил Александр Асафов.

Во время обсуждения аналогичные статистические данные привел также директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По данным исследования с опросом двух тыс. респондентов, которое было проведено 28-29 августа, две трети москвичей допускают, что проголосуют в ДЭГ.

«83 процента москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг. 63% пользуются официальным сайтом мэра Москвы и считают его во многом удобным <…> Разные политические игроки по-разному используют ДЭГ и строят свою стратегию относительного этого инструмента мобилизации избирателей. «Мой район» и «Единая Россия» делают на это ставку, КПРФ с упорством настраивают: нет, мы пойдем на участок. Безусловно, подавляющее число избирателей, голосующих дистанционно, это лояльный электорат, который скорее проголосует за кандидатов от «Единой России» и региональное общественное объединение «Мой район», нежели за представителей других политических партий и оппозицию», - сказал Потуремский.

«Среди голосующих в ДЭГ допускают голосование за кандидата от «Единой России» 80%, от «Моего района» 81%. Мы полагаем, что в этом году совокупный результат «Единой России» по муниципальным выборам может быть около 50%», - привел результаты исследований Потуремский.

Напомним, что голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве состоится с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице пройдут в 125 из 146 муниципальных образований.