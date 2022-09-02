Такси врезалось в два попавших в ДТП автомобиля на 5-м километре МКАД

Травмы получил один человек Фото: Департамент транспорта Москвы

На 5 километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает Телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы. В результате аварии травмы получил один человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа»-такси влетел в машины «Опель» и «Митсубиси», которые остановились после мелкой дорожной аварии.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля «Опель», которому потребовалась госпитализация.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке было затруднено, но на момент публикации уже восстановлено, сообщили в столичном Дептрансе.

Ранее KP.Ru сообщал, что водитель Мерседеса обстрелял семью с двумя детьми из пистолета на парковке в Мытищах. ЧП случилось в районе 22 часов вечера 31 августа на первом этаже парковки, находящейся на Шараповском проезде. Известно, что там произошел словесный конфликт. Владелец Mercedes выхватил пистолет и дважды выстрелил в сторону мужчины, его жены и двоих маленьких детей.