Человек упал на пути Калужско-Рижской линии метро в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Человек упал на пути Калужско-Рижской линии метро, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. ЧП случилось 3 сентября, в субботу.

Из-за инцидента с 11:52 интервалы движения поездов на южной части Калужско-Рижской линии метро (6) временно увеличили. Позже в Дептрансе добавили, что поезда возвращают к графику. С 12:15 движение полностью восстановили.

В мае 2022 года на рельсы метро возле станции «Строгино» упал 49-летний мужчина, писал KP.RU. Ему удалось самостоятельно подняться. Сотрудники метро не успели оказать ему помощь — мужчина уехал на следующем поезде. Дома он рассказал о произошедшем своей сестре. Та отправила его на прием к врачу. Пострадавший послушался и обратился к медикам. Несмотря на помощь квалифицированных специалистов, москвич умер на следующий день с внутренним кровотечением.