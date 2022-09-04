Гидрометцентр пообещал переменную облачность и до +17 градусов в Москве 4 сентября 2022 года

В Москве 4 сентября ожидается переменная облачность и до +17 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в воскресенье, 4 сентября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +15…+17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного повысится и составит 753 мм ртутного столба. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 5 сентября, в столице станет еще прохладнее: столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. Северо-западный ветер в 2-7 метров в секунду сохранится. Днем температура поднимется лишь до +12…+14 градусов, пройдут небольшие дожди.

В Подмосковье в воскресенье прогнозируется около +13…+18 градусов. В ночные часы температура может упасть до +1 градуса.

Как сообщал KP.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о холодном начале осени. По словам метеоролога, бабье лето может прийти в столицу во второй декаде месяца.