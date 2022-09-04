Шесть новых выделенных полос для автобусов и троллейбусов появятся на юге и западе Москвы

Шесть новых выделенных полос построят в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Южном и Западном административных округах Москвы с 24 сентября начнут действовать новые выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Всего их добавится в дорожную карту города порядка 10 километров, а изменения в движении затронут шесть районов столицы. Об этом пишут в пресс-службе мэрии Москвы.

Так, новые выделенки появятся на Севастопольском проспекте, Рябиновой улице, Загородном шоссе и Ореховом бульваре. Самая длинная, более трёх километров, полоса, будет обустроена на Севастопольском проспекте, на участке между Загородным шоссе и улицей Винокурова. По данным мэрии, на этом отрезке дороги время в пути сократится на 6 минут, а маршруты "м60" и "315" будут двигаться значительно быстрее. Всего здесь в сутки проезжают более 13 тыс. пассажиров.

На Загородном шоссе выделенка короче, 1,4 километра, и она сократит время в пути на 3 минуты для более 17 тыс. пассажиров. Другой отрезок расположен на Никулинской улице и Очаковском путепроводе (1,57 километра, 9 минут, 57 тыс. пассажиров в сутки). Ещё одна выделенка появится на Рябиновой улице (3,2 километра, 5 минут, 40 тыс. пассажиров в сутки), а также маленькую полосу обустроят в проезде Кошкина (0,12 километра, 8 минут, 10 тыс. пассажиров в сутки).