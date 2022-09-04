Тонувшего мужчину вытащили из Москвы-реки в центре столицы

Спасатели заметили мужчину на судовом ходу. Фото: Пресс-служба Департамента ГОСЧиПБ

Во время патрулирования 4 сентября спасатели станции «Крымский мост» в районе парка Музеон вытащили из Москвы-реки мужчину. Он находился на судовом ходу, сообщается в Telegram-канале «ЧСтные новости».

Специалисты с помощью катера подняли обессилевшего мужчину на борт, доставили на поисково-спасательную станцию и оказали пострадавшему первую помощью. После осмотра бригады скорой помощи его передали сотрудникам полиции.

Правоохранителям предстоит выяснить почему мужчина переплывал Москву-реку в запрещенном месте.

Ранее KP.RU сообщал, что спасенная из Мещерского пруда 15-летняя москвичка умерла в больнице. Подросток не смогла самостоятельно выбраться из воды и начала тонуть, спасатели вытащили девушку на берег и передали врачам скорой помощи. Медики доставили ее в реанимацию, однако юная жительница столицы скончалась.