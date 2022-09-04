12-летний мальчик выпал из окна 13 этажа и погиб на Варшавском шоссе в Москве

На юге Москвы погиб 12-летний подросток Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юге Москвы найден мертвым 12-летний подросток. Тело ребенка обнаружили в субботу, 3 сентября, около полудня у дома, расположенного на Варшавском шоссе, сообщает mk.ru.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП. По информации сообщества «ЧЕРТАНОВО», мальчик разбился насмерть после падания с 13-этажа дома.

Ранее KP.RU сообщал, что двухлетняя девочка погибла после падения из окна 15-го этажа на севере Москвы. Ребенка госпитализировали в медучреждение, но медикам не удалось спасти маленькую пациентку. Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Еще одна трагедия произошла в Подмосковье на даче в СНТ «Коммунальщик». 17-летнему подростку стало плохо во время семейного обеда, когда он ел шашлык. Юноша начал задыхаться и вскоре скончался.