В осеннем веломарафоне в Москве приняли участие более 30 тысяч человек

Веломарафон в Москве собрал более 30 тысяч участников Фото: Департамент транспорта Москвы

Проходящий 3 и 4 сентября велосипедный фестиваль в Москве собрал более 30 тыс. участников, которые продемонстрировали заметную активность и проехали маршрут в более чем 29 километров по улицам столицы. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента транспорта города.

В первый день фестиваля маршрут был проложен по 29 километрам городских улиц, от центра "Москва-сити" до ВДНХ, вдоль набережных Яузы и Москвы-реки. Участвовали не только велосипедисты, но и самокатчики, а по ходу движения было организовано множество активностей, вроде соревнований по подтягиванию, квеста на получения "велосипедных прав" и прочего.

Фестиваль пока продолжается, 4 сентября он продлится до 18:00. На ВДНХ показывают мультфильмы, устроили выставку ретро-велосипедов, проводят викторины и квесты. Руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что мэрия будет чаще организовывать подобные мероприятия, так как они не только популяризируют спортивный образ жизни, но и объединяют людей.