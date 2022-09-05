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Общество5 сентября 2022 7:09

Актриса Мария Аронова рассказала, что москвичей от жителей других регионов отличает «очень быстрый» образ жизни

Актриса театра и кино, народная артистка России Мария Аронова назвала отличительное качество москвичей
Мила ГЕНЬ
Мария Аронова и Владислав Гандрабура на вручении театральной премии «Хрустальная турандот»

Мария Аронова и Владислав Гандрабура на вручении театральной премии «Хрустальная турандот»

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Аронова в интервью «Москвич Mag» рассказала, чем жители Москвы отличаются от остальных россиян. Как считает артистка, москвичи «очень быстрые».

При этом «самые медленные» люди, по наблюдению Марии Ароновой, живут на севере и юге России.

Актриса театра и кино также призналась в большой любви к Москве. Она отметила позитивные изменения, которые в столице происходят благодаря масштабной программе благоустройства.

—Мне все нравится — количество станций метро, хотя я им не пользуюсь, электрички новые, «кольца» для людей, которые ездят общественным транспортом. Мне нравятся дороги, их качество и обслуживание, — сказала Мария Аронова.

Ранее KP.RU писал, что певицы сестры Зайцевы также считают, что москвичей отличает постоянная спешка. Такой образ жизни жители столицы выработали много лет назад.