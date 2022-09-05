Мужчина выбил зубы семилетней дочери из-за ее жалоб на голод

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи неблагополучной семьи Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчина жестоко избил 7-летнюю дочь из-за жалоб на голод и при этом выбил ей несколько зубов, сообщает «Пятый канал». Об инциденте стало известно соседям неблагополучной семьи, и те решили обратиться к полицейским.

Как выяснилось, глава семьи часто избивает детей. У пострадавшей девочки есть старшие братья-погодки, им 10 и 11 лет. Мальчикам от буйного отца достается так же часто, как и их сестре. При этом часто мужчина устраивает разборки с детьми не только дома, но и на глазах у других людей.

Источник в правоохранительных органах сообщил KP.RU, что данная ситуация произошла не в Москве, как ранее сообщали СМИ, а в Ростове-на-Дону. Сейчас полицейские проверяют неблагополучную многодетную семью.

Ранее KP.RU сообщал о том, что житель Москвы попытался покончить с собой и убить 4-летнюю дочь с инвалидностью из-за отсутствия работы и постоянного голода. И отец, и ребенок выжили.