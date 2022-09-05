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Происшествия5 сентября 2022 9:09

В Домодедово задержали устроившего скандал пассажира за шутку о бомбе в рюкзаке

На задержанного составили административный протокол
Ирина РЕБРИКОВА
Задержанный после сообщения о бомбе пассажир Домодедово собирался лететь на отдых в Сочи с женой

Задержанный после сообщения о бомбе пассажир Домодедово собирался лететь на отдых в Сочи с женой

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В столичном аэропорту Домодедово полиция задержала одного из пассажиров, который вел себя неадекватно у стойки информации, скандалил и угрожал окружающим взрывным устройством в своем рюкзаке, сообщает МВД Медиа. Правоохранители быстро скрутили его, территорию вокруг скандалиста оцепили, а для обследования рюкзака вызвали кинологов.

Никакого взрывного устройства при задержанном не нашли. Также выяснилось, что пассажир был сильно пьян.

Задержанным оказался приезжий из Брянска 1985 года рождения. В аэропорту он находился вместе с женой. Супруги намеревались вместе полететь в Сочи, но что-то пошло не так. Что именно, предстоит выяснить полиции.

На неудавшегося шутника составили пока только административный протокол из-за появления в аэропорту в нетрезвом виде. Ожидается, что будет возбуждено и уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.