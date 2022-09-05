На улице Гастелло в Москве найден труп мужчины, который неделю пролежал в багажнике автомобиля

Пролежавший около семи дней в багажнике труп нашли в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве был найден труп мужчины, пролежавший в багажнике автомобиля примерно семь дней. Страшную находку обнаружили на улице Гастелло, об этом сообщают "Известия", со ссылкой на собственные источники.

5 сентября знакомый погибшего обратился в полицию, заявив о смерти человека. Тело было обнаружено в багажнике автомобиля Peugeot, который принадлежал самому умершему мужчине. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства его смерти, тело находится в морге.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в квартире многоэтажного дома на Радужной улице, в Москве, был обнаружен труп 85-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями в областях туловища и головы.

За день до этого в столице обнаружили ещё одно тело - при загадочных обстоятельствах погиб сын знаменитого американского телепродюсера Язамир Готта. По предварительным данным молодой человек упал с большой высоты.