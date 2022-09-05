Пять обновлённых поликлиник открыли в Москве после реконструкции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После тотальной реконструкции в Москве открылись пять поликлиник, четыре из которых детские, и одна - взрослая. О результатах работы и наполнении обновлённых медучреждений рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Обновлённые детские поликлиники открылись в Южном Чертаново, Черёмушках, Строгино и Выхино-Жулебино, а взрослая поликлиника снова стала доступна в Северном Тушино. Всего эти пять медицинских учреждений обслуживают порядка 89 тыс. москвичей.

По словам мэра города, старые здания были практически полностью реконструированы - в них заменили фасады, полностью обновили коммуникации, установили новые, современные окна и двери, заменили отделку. Изменения коснулись и планировки помещений.

В каждой реконструированной поликлинике появилась комфортная зона ожидания для пациентов, а также удобная навигация, чтобы каждый посетитель мог легко найти нужный кабинет. Наиболее часто посещаемые врачи ведут приём на первых этажах, в то время как узкие специалисты расположились на верхних. При этом кабинеты оснастили новым оборудованием, включающим аппараты для УЗИ и рентгена.

Также возле каждой поликлиники облагораживают территорию, чтобы и пациенты, и ожидающие могли провести время на свежем воздухе. Отдельное внимание уделяется дорожкам для прогулок и зонам для мам с колясками.

Всего в программу реконструкции столичных поликлиник входит 201 медицинское учреждение - все их должны полностью обновить до конца 2023 года. 60 уже готовы и принимают пациентов.