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Происшествия5 сентября 2022 13:32

В центре Москвы мужчина украл телефон за 100 тысяч рублей у посетителя бара и попал на видео

Грабителем оказался 20-летний житель Москвы, его задержали
Ирина РЕБРИКОВА
Один из грабителей задержан, полиция ищет его подельника

Один из грабителей задержан, полиция ищет его подельника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посетитель одного из баров Москвы едва не остался без дорогостоящего телефона - злоумышленник похитил гаджет прямо из рук потерпевшего, когда тот стоял на входе в заведение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Вор тут же бросился бежать, но владелец телефона его догнал. Однако похищенного устройства при себе у злоумышленника не оказалось, и он спокойно удалился с места происшествия.

Как выяснилось позднее, сразу после кражи вор незаметно передал добычу своему подельнику, а сам переключил внимание потерпевшего на себя. Владелец телефона обратился в полицию. Причиненный ему ущерб он оценил в 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Новой Басманной улице. Это 20-летний москвич. К тому времени он успел продать свою добычу и вырученными за нее деньгами распорядился на свое усмотрение.

Сейчас он проходит в качестве основного подозреваемого по делу о грабеже, на время следствия его арестовали. Полицейские разыскивают его сообщника.