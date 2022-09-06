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Происшествия6 сентября 2022 5:47

Движение на всех линиях метро Москвы восстановлено и осуществляется по графику 6 сентября

Повреждение кабеля привело к остановке движения на трех линиях подземки Москвы 6 сентября
Ирина РЕБРИКОВА
Движения поездов на некоторых участках не было почти час

Движения поездов на некоторых участках не было почти час

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 6 часов утра 6 сентября в метро Москвы остановилось движение поездов на участках трех веток: Арбатско-Покровской, Филевской и Люблинско-Дмитровской, сообщает столичный Дептранс. К сбою привело повреждение силового кабеля во время его замены подрядной организацией «Каста».

В течение часа движение восстановили, пассажиров в этот период перевозили автобусы компенсационных маршрутов. Поезда идут по графику на всех проблемных участках за исключением центрального отрезка Арбатско-Покровской линии.

- Метро работает в штатном режиме, движение восстановлено на всех линиях. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба, - уточняется в сообщении Дептранса.

Также там предложили всем, кто опоздал на работу из-за сбоя, получить электронную справку на сайте Мосметро.