Андрей Бочкарёв: Завершается устройство основных конструкций станции метро «Пыхтино» Солнцевской линии

Над эскалатором станции «Пыхтино» повесят модель самолета Ту-144. Фото: stroi.mos.ru.

Строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро выходит на финишную прямую. Строители приступили к отделке вестибюлей, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Готовность монолитных работ на станции превысила 90%.

- На станции «Пыхтино» более чем на 90% завершены монолитные работы. Продолжаются архитектурно-отделочные работы. Ведется укладка пола платформы станции идет укладка светло-серым гранитом и черным Габбро. Работы выполнены почти на четверть. На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке – световые конструкции, – уточнил Андрей Бочкарёв.

Поскольку станция расположена на подъезде к аэропорту «Внуково», дизайнеры решили использовать в ее отделке авиационную тему. Конструкции потолка будут выполнены в виде турбины самолета, а на одной из стен пассажиры увидят модели советских самолетов.

- На следующем этапе работ планируется выполнить устройство «светового колодца» над эскалатором, в котором повесят модель самолета Ту-144. Стена платформенного участка с одной стороны будет украшена изображениями советских самолетов – от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а на противоположной стороне смонтируют панорамное стекло, открывающее вид на природный ландшафт, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Сейчас строители занимаются бетонированием вестибюля, где осталось доделать часть уровня пассажирской зоны и два уровня, в которых разместятся помещения для персонала. Продолжается работа над инженерными системами станции. Между вестибюлем и платформой уже установили три эскалатора.

- Также завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад, - рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Ранее метростроевцы завершили проход правого перегонного тоннеля межу станциями «Пыхтино» и «Внуково». Это последний тоннель на участке продления Солнцевской линии, ведущей в столичный аэропорт Внуково. Когда ее строительство завершится, Внуково станет первой в России воздушной гаванью с собственной станцией метро. О том, что строители завершили проход всех тоннелей на новом участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково, 5 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Последний щит закончил работу на перегоне от станции «Пыхтино» до станции «Внуково». Это важный этап всего проекта, теперь строителям ещё предстоит завершить строительство его наземной части. Метромост через реку Ликова готов больше чем на 80%, - отметил Сергей Собянин.