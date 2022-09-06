Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам в районные советы депутатов

Ход выборов в столице будут контролировать более 10 тысяч общественных наблюдателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва полностью подготовлена к выборам муниципальных депутатов, которые пройдут 9-11 сентября. Как сообщил глава Общественного штаба Вадим Ковалев, ход выборов в столице будут контролировать более 10 тысяч общественных наблюдателей.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полностью к выборам готов. По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно. Хочу также отметить, что корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы укомплектован - набор окончен», - рассказал Вадим Ковалев на заседании штаба.

Всего в ряды наблюдателей записался 10 тысяч 621 человек. Все они прошли обучение и готовы приступить к работе. Кроме того, с 7 сентября начнется обучение видеонаблюдателей. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в безнес-центре «Красная Роза». Видеонаблюдатели будут контролировать ход выборов параллельно с наблюдателями на избирательных участках. При возникновении нестандартной ситуации они смогут моментально отреагировать на возможное нарушение. За ходом выборов также будут следить юристы. В их задачу входит оперативное консультирование наблюдателей на избирательных участках.

В этом году жителей столицы на выборах ждут несколько нововведений. Главное из них - электронный реестр избирателей. Благодаря его внедрению москвичи теперь избавлены от необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно. Сделать это можно в любое удобное время в один из дней голосования – 9, 10 или 11 сентября.

Вадим Ковалёв отметил, что столица стала единственным городом России, предоставившим возможность наблюдать за ходом голосования представителям политических партий.

«Общественный штаб для этого специально подготовил рабочие места на площадке штаба», – уточнил Ковалёв.

На заседании Общественного штаба также рассказали о церемонии разделения ключа расшифрования. Она пройдет накануне выборов в Московской городской избирательной комиссии. Ключ расшифрования разделят между собой специально назначенные «хранители».

Напомним, москвичи будут выбирать муниципальных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать смогут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.