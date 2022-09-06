Москва отметит День Города масштабным фестивалем с 9 по 11 сентября

Москва будет отмечать 875-летие три дня Фото: Алиса ТИТКО

Масштабным фестивалем «День города» с 9 по 11 сентября отметит Москва свое приближающееся 875-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Праздничная программа объединяет несколько сотен событий от выступлений Валерии и группы Uma2rman до дегустаций экзотических блюд и участия в необычных мастер-классах.

Мероприятия запланированы как на крупных и центральных площадках Москвы, так и в общественных пространствах локального значения в округах. Кроме того, программу празднования подготовили парки столицы.

Помимо работы традиционных площадок, будет большая программа на ВДНХ. На окружных фестивальных площадках пройдут более 500 часов мастер-классов, различные гастрономические шоу, концерты известных исполнителей - таких, как группа Uma2rman, Валерия, Джиган и другие.

Чем живет город, каковы приоритеты его развития, можно будет узнать, прогулявшись по Тверской. Улицу поделят на четыре зоны. Первую посвятят Москве-реке, вторую - транспортной системе столицы, третью - модной индустрии, а финальная расскажет о том, как Москва веками остается центром русских земель.

На Тверском бульваре пройдут показы коллекций 90 российских дизайнеров. Будут продаваться аксессуары, товары для дома и питомцев. Состоятся мастер-классы от визажистов, лекции по истории моды. Здесь даже можно будет обзавестись новой стильной стрижкой.

Тверская площадь станет локацией для любителей живописи. Тут пройдут выставки полотен, посвященных Москве, и мастер-классы.

На Площади Революции все желающие смогут поучаствовать в разработке дизайна вагона метро и в создании головных уборов. Здесь посетителям будут рассказывать о роли проектирования и моделирования в развитии города.

Максимально полную программу по площадкам в центре Москвы, округах и столичных парках смотрите в обзоре KP.RU, посвященном предстоящему Дню Города Москвы 2022.