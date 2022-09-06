В Москве клиентки магазина подрались из-за книг про типы мужчин

Девушки не поделили книги Фото: Кадр видео

В одном из магазинов сети «Читай-город» в Москве две покупательницы устроили драку в секции психологии из-за последних экземпляров книги про типы мужчин, вместо которых, как гласит название, лучше купить вибратор. Видео ссоры появилось в Телеграм-канале «Осторожно Москва».

Видео конфликта, по всей видимости, снял и выложил в соцсети сотрудник магазина - в разгар съемки к нему подошла сотрудница магазина и, как у знакомого, поинтересовалась, из-за чего между клиентками вспыхнула ссора. Тем временем, та переросла в затянувшуюся потасовку.

Успевшая за двумя последними экземплярами книги покупательница забрала оба, вторая попыталась отбить хотя бы один. Сначала опоздавшая взывала к совести и разуму оппонентки, но та заявила, что ей нужны две книги, и девушка перешла от слов к делу. Толкая и пихая друг друга, не переставая переругиваться и скандалить, дамы отправились в сторону касс под увещевания продавца насчет того, что «они же девочки».

По всей видимости, драка до серьезных побоев не дошла - помощь медиков участницам не понадобилась.