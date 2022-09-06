Стали известны места перекрытия движения на улицах Москвы в рамках празднования Дня города

В этом году столица отмечает 875-летие со дня своего основания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какие улицы в центре Москвы перекроют с 5 по 12 сентября для проведения праздничных мероприятий в честь Дня города. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Движение будет ограничено на части Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда. Кроме того, автомобильное движение перекроют на нескольких соседних переулках, участке улицы Моховой, а также в Театральном проезде.

«С 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября по одной полосе закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Также одна полоса в сторону области будет закрыта на участке улице Тверская от д. 1 на улице Охотный ряд до д. 16 на улице Тверская, участок улицы Моховая от д. 15, стр. 1 до улицы Тверская», - говорится в сообщении пресс-службы Дептранса.

С полуночи 8 сентября до 8 часов утра 12 сентября будет перекрыто движение на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного Ряда, в нескольких соседних переулках, на улице Моховой от Воздвиженки до Тверской, а также в Театральном проезде. С 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября недоступными для автомобилистов окажутся улица Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также улица Неглинная.

С 20:30 до 21:30 10 сентября перекроют для проезда площадь Васильевский спуск, улицу Москворецкая, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

Кроме того, 10 сентября с 20:50 до 21:10 будет остановлено автомобильное движение на участке Озерной аллеи в Зеленограде, улицах Центральной и Физической в Троицке, а также на улице Кадырова в Южном Бутово. А с полудня до 21:30 10 сентября будет запрещено движение по участку проезда вдоль торгового центра «Авиапарк». Это ограничение установлено из-за запуска фейерверков. В пресс-службе столичного Дептранса напомнили, что парковка в местах ограничений движения будет временно запрещена.

Напомним, в этом году столица отмечает 875-летие со дня своего основания. Праздничные мероприятия в День города будут организованы во всех округах и районах столицы. Основными точками станут 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. Всего запланировано проведение около 200 крупных праздничных мероприятий: концертов классической и современной музыки, благотворительного фестиваля «Добрая Москва» и других. Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут «Город: детали. Москва в движении» и «Москва — Донбасс».