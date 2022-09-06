Мошенник из Москвы подменил 24 миллиона рублей пластилином и бумагой

Мошенник из Москвы подменил 24 миллиона рублей «билетами банка приколов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Москвы, обвиняемого в хищении 24 млн рублей путем подмены денежных средств на муляж. Об этом 6 сентября сообщили в прокуратуре столицы.

42-летнего жителя столицы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие, мужчина с помощью знакомых риелторов, которые не знали о его преступных намерениях, познакомился с двумя москвичами. Он предложил им стать инвесторами для приобретения на его имя земельного участка с домом в Раменском районе Московской области. Для этого деньги он предложил инвестировать на короткий срок под выгодный процент.

Все участники сделки приехали в банк. Там они передали 24 млн рублей в кассу банка для пересчета. После этого мужчина подгадал момент, когда все отвлеклись, и подменил настоящие деньги на муляжи. Фальшивки участники сделки заложили в банковскую ячейку, не зная об обмане. Настоящие купюры москвич вынес из банка и потратил.

Потерпевшие заподозрили неладное и вызвали полицию. В присутствии руководства банка они вскрыли ячейку и увидели внутри куски пластилина, разорванную бумагу и «билеты банка приколов».

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в Никулинский районный суд Москвы.