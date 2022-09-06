Пьяный мужчина устроил стрельбу по детям на северо-востоке Москвы

В Москве мужчина открыл огонь из травматического пистолета по детям Фото: Павел КЛОКОВ

На северо-востоке Москвы мужчина обстрелял детей из травматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение ноги. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, происшествие случилось в Алексеевском районе столицы. Местному жителю не понравилось, что у подъезда стояли ребята и ждали товарища. Ему показалось, что мальчики ведут себя слишком шумно. Мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять в детей. Один из них получил ранение.

Неадекватный москвич напугал подростков, они позвонили в полицию. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, они доставили в отделение стрелка и детей. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови выявили 0,7 промилле. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Отмечается, что нарушитель просил не писать на него заявление, так как он якобы служит в органах.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что сотрудники полиции ищут в сводках этот случай.

Ранее KP.RU сообщал, что неизвестный стрелял в детскую площадку из окна многоэтажки на севере Москвы.