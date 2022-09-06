На остановке в Москве нашли 13-летнего школьника в состоянии алкогольной комы

В Москве на остановке заметили мальчика в состоянии алкогольной комы Фото: Александр ГЛУЗ

На юго-западе Москвы на остановке общественного транспорта, расположенной на Профсоюзной улице, нашли 13-летнего подростка в состоянии алкогольной комы, сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, школьнику, находящемуся в состоянии сильной интоксикации, вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в больницу. Он находится под наблюдением врачей. Ребенок первый раз выпил с друзьями коньяк, и ему стало очень плохо. На данный момент его здоровью ничего не угрожает, врачи готовят его к выписке. Ранее семья на учете не состояла, но после выписки мальчику вместе с родителям придется объясниться в комиссии по делам несовершеннолетних, почему ребенок оказался в такой ситуации.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в подмосковном Сергиевом Посаде 14-летний подросток покончил с собой накануне 1 сентября. Правоохранители опросили приятелей погибшего и выяснили, что незадолго до трагедии мальчик признавался одному из них в желании покончить с собой. Кроме того, ребенок говорил, что он устал от учебы и стесняется сестры-инвалида. Причина смерти пока не установлена, следователи выясняют обстоятельства случившегося.