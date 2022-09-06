Москвичам дали советы, как не заблудиться в лесу собирая грибы и ягоды Фото: Евгения ГУСЕВА

Грибной сезон набирает обороты, а это значит, что помимо тихой охоты жителей подстерегают многочисленные опасности. В лесу нужно быть особенно осторожным, ведь можно встретиться со змей или заблудиться.

Перед походом за ягодами в лес стоит хороша зарядить телефон, а еще предупредить друзей и родственников о маршруте.

- В лес отправляйтесь в удобной обуви и теплой одежде со светоотражателями. Лучше, чтобы одежда была ярких цветов, которые не сливаются с листвой, - советует заместитель начальника ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.

Дополнительный цвет поможет в случае, если вы заблудились. Поисковикам будет проще заметить яркое пятно в лесу. Даже яркий шарф может сыграть важную роль. А вот камуфляж, наоборот, скроет человека от поисковиков, передает РИАМО.

Не лишним будет прихватить с собой свисток, компас, спички, воду, запас продуктов и лекарства.

Во время сборов внимательно смотрите по сторонам, примечая деревья необычной формы, камни. По ним потом можно будет найти дорогу назад.

За лето 2022 года из леса самостоятельно не смогли выбраться 176 человек, им помогали спасатели.

Тем временем, врачи сообщают, что китайские грибы полезны для профилактики рака, так как онкопротекторным эффектом. В них имеется бета-глюканат - природный иммуностимуляторор, сообщает "360".

В целом грибы содержат достаточное количество питательных веществ, однако плохо усваиваются, особенно при неправильном приготовлении, передает RT.