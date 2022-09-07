Отопление в детских садах и медучреждениях начали подавать по заявкам в Москве

В детских садах и медучреждениях Москвы начали включать отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве по заявкам начали включать отопление в социальных учреждениях: детских садах, больницах, поликлиниках. При этом решение о дате начала отопительного сезона в городе примут с учетом погодных условий, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

«В настоящее время поступают заявки от медицинских организаций, детских дошкольных учреждений с просьбами о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится», - отметил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В КГХ напомнили, что процедура включения отопления занимает несколько дней, в среднем – пять суток. В первую очередь тепло дают в поликлиники, больницы, детские сады и школы. Затем батареи начинают включать в жилых домах и офисах, а после на предприятиях торговли и промышленности.

Уточняется, что к 1 сентября специалисты выполнили все необходимые работы перед началом отопительного сезона.

Ранее KP.RU сообщал, что пробные включения отопления начались в Подмосковье. С наступлением календарной осени в регионе резко похолодало: в последние три дня среднесуточная температура не превышала +8 градусов. Отмечается, что пробные топки могут плавно перейти к полноценной подаче тепла в батареи.