Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Пандемия COVID-19 уходит из Москвы и Подмосковья Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московском регионе значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, пандемия COVID-19 уходит, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, второго подъема ковида можно избежать при соблюдении всех антиковидных мер.

«Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым. Если мы в сентябре все будем делать правильно, то второго подъема мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ», - сказала Попова во время интервью на полях Восточного экономического форума.

Глава Роспотребнадзора добавила: в Москве на прошедшей неделе число заболевших ковидом сократилось на 16%, а в Московской области – на 19%. Кроме того, положительные показатели фиксируются и в Санкт-Петербурге: заболеваемость снизилась на 26%. По словам Поповой, ситуация с COVID-19 полностью соответствует прогнозу: пять недель в регионе был подъем, затем плато, а следом - снижение.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за пандемию выявили более 3 миллионов случаев заражения COVID-19, выздоровело свыше 2,8 миллиона пациентов.